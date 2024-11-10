شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 1% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 02:00 م

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 1%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1%.

وسجلت أسعار النفط 73.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.35 دولار للبرميل عند التسوية الجمعة حيث انخفضت الأسعار بنحو 2 % ولكنها سجلت ارتفاع على أساس أسبوعى بنحو 1%.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أكملت عمليات الشراء الأخيرة للنفط الخام فى إطار جهودها لإعادة ملء الاحتياطى النفطى الاستراتيجي.

وقالت وزارة الطاقة - فى بيان السبت إنه تم شراء 2.4 مليون برميل لتلبية أحدث طلبات الوزارة بعدما تم سحب 180 مليون برميل من مخزون النفط الخام والذى تم إطلاقه فى السوق فى عام 2022.

وأضافت الوزارة أن هذا الإنجاز المهم يعزز التزام الرئيس بايدن ونائبته بوضع الأمن الاقتصادى وأمن الطاقة للشعب الأمريكى فى المقام الأول من خلال الإجراءات التى أدت إلى استقرار الأسعار فى المضخات ووفرت حالة اليقين للصناعة.



وذكر البيان أن الإدارة الأمريكية حافظت على الاحتياطى الاستراتيجى للنفط باعتباره أكبر إمدادات فى العالم من النفط الخام فى حالات الطوارئ.