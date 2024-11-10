شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3765 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3765 جنيه الآن مقابل 3760 جنيه، وذلك تزامناً مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4303 جنيها.عيار 21 يسجل 3765 جنيها.عيار 18 يسجل 3227 جنيها.الجنيه الذهب 30120 جنيها.خفض الفائدة الأمريكية

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن قرارات البنك الفيدرالي القادمة لن تتأثر بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن البنك لن يتكهن بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب، وأن البنك يتعامل فقط مع التغيرات في البيانات الاقتصادية ومحاولة تحقيق أهدافه.

كما أشار رئيس البنك الفيدرالي أن بقاء التضخم قوي لن يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ولكن في حال تراجع قطاع العمالة بشكل حاد فسيتدخل البنك الفيدرالي في هذا الوقت بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

كانت سوق الذهب تنتظر محفزًا لتحديد وجهة الذهب القادمة، وهناك حالياً نوع من عدم اليقين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية ولهذا السبب نشهد هذا التراجع في الذهب خلال جلسة اليوم.



