شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المشروعات بجهاز العاشر من رمضان يكشف تفاصيل خطة تطوير المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفرة عمرانية غير مسبوقة تشهدها مدينة العاشر من رمضان، وهو ما جعل المدينة محط الأنظار من قبل رجال الأعمال المصريين والأجانب، كما ستشهد المدينة الفترة المقبلة الإعلان عن مشروعات جديدة تشهده لأول مرة ستغير خريطة المنطقة بالكامل وتجعل منها مدينة عالمية على أرض مصرية.

وفى الفترة الأخيرة شهدت مدينة العاشر من رمضان تحولات جذرية في المشهد العقاري، وتستعد لاستقبال مشاريع ضخمة تهدف إلى تطوير المدينة وتحويلها إلى مركز حيوي جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية.

ومن جانبه كشف المهندس أحمد عنان، المشرف علي قطاع المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، عن تفاصيل خطة تطوير المدينة وإعادة هيكلة محاور الطرق والميادين داخل المدينة، حيث أكد أنه تم تطوير وإعادة هيكلة كافة مداخل المدينة، فضلا عن تطوير كافة الميادين والمحاور الرئيسية داخل المدينة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال المهندس أحمد عنان، لـ"الخليج 365" أنه تم إعادة تخطيط المناطق لتوفير قطع اراضي صناعية وخدمية لكافة المستثمرين، مشيرا الي انه تم اعادة تخطيط وهيكلة المناطق السكنية وخاصة مراكز الأحياء القديمة .

وبما يتعلق بالمناطق الصناعية داخل المدينة، قال انه تعتبر منطقة المصانع بالعاشر من رمضان منطقة صناعية متكاملة البنية التحتية، وقادرة على استيعاب المزيد من المصانع والشركات، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين، خاصة بعد النجاح الذي حققته المنطقة في جذب الاستثمارات الصناعية في أعقاب الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى تركيا والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي بين البلدين، مما فتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المنطقة.

وأوضح انه تم تخصيص 2800 فدان "منطقة المستثمرين"؛ لإنشاء مدينة ذكية جديدة، تتمتع بموقع استراتيجي يربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن القناة، ومقابلة للقطار الكهربايئ السريع الـLRT وتعتبر هذه المدينة نموذجاً مصغراً للعاصمة الإدارية، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية في التخطيط العمراني، وتضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وحديقة مركزية كما تضم منطقة أعمال ومنطقة بنوك تضم أكبر البنوك المصرية وخدمات حكومية متكاملة، فنادق ومدارس دولية وقرية ذكية بالإضافة لمنطقة معارض ومنطقة طبية متكاملة.

وقال انه جاري تنفيذ مشروع رصف دوران شارع علي بن أبي طالب، بجوار مسجد محمد فريد خميس، وذلك في إطار خطة تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة.

وأوضح المهندس أحمد عنان، أن هذا المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة تطوير المناطق الحيوية في المدينة، لضمان سهولة الوصول إلى الأماكن العامة، مثل المساجد والمؤسسات التعليمية، مؤكداَ حرص الجهاز على تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات لتحقيق راحة المواطنين وسلامة مستخدمي الطرق.

وضمن سياسة الجهاز لطرح قطع اراضي استثمارية، قال انه تم طرح( ٤) قطع أراضٍ مسطحات خضراء، لاقامة انشطة ترفيهية،بمساحة ( من ٤٥٠٠م٢الى ١١٧٧٨م٢)،بالحي الثالث غرب المجاورات (٢٥،٢٣،٢١،١٩) وتُعرض بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأماكن الحيوية وزيادة الإيرادات التي ستساهم في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

واشار الي انه يمثل هذا الطرح خطوة هامة في دعم رؤية المدينة لتوفير مساحات عامة ترفيهية تسهم في تعزيز رفاهية السكان.

كما تم طرح محطة تموين سيارات للبيع ضمن المزايدة، بالقطعة رقم 2 بالكيلو 58 على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وتشمل المنشآت القائمة عليها،

وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تموين السيارات، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي بالمدينة،مما يساهم في دعم الحركة المرورية على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، أحد الطرق الحيوية في المدينة.