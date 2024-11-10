شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 31413 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 38977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 13789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 8326 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 11598 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3267 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 8770 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى كليوباترا عدد 56 ألف سهم، 250 سهم، 292.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 سهم، 80 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 472.5 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، واودن للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 749.4 ألف سهم، 2 مليون سهم، مليون سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للصناعات الهندسية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 442.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 4 ملايين سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباغ مساهم رئيسي بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 375 ألف سهم، 216.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة العربية للمحابس، عن شراء المساهم محمد شرف الدين أبو يمامة، عدد 1.22 مليون سهم بسعر 2.542 جنيه بقيمة إجمالية 3.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.51% إلى 6.138%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماويات، مبيعات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 4.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 2.55 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35.51%.

وأرجعت سبب ذلك إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض الكميات المباعة ومتوسطات أسعار التصدير بالعملة الأجنبية، ويرجع الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض ضخ الغاز لمصانع الشركة وتخفيض الأحمال، وكذا زيادة مخزون الإنتاج التام من الأسمدة وهذه الكميات على معظمها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، وبأسعار أعلى من أسعار الشحن.

وحققت شركة أسمنت سيناء، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 11.31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.7 مليار جنيه مقارنة مع 121.4 مليون جنيه بنسبة نمو 2362.92%.

وفي قطاع البنك، حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 15.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 8.979 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 588.4 مليون جنيه بنسبة نمو 118%.

وفي قطاعات حققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، إيرادات نشاط بلغت 76 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 25.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح 40.7 مليون دولار مقارنة مع 19.2 مليون دولار، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.

وحققت الشركة المصرية للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 6.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر 4.9 مليون جنيه مقارنة مع 3.4 مليون جنيه.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 225 مليون جنيه مقارنة مع 90 مليون جنيه بنسبة نمو 251%.

في سياق منفصل أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على حصول المصرف على تمويل مساند من المساهم الرئيسي (مصرف أبو ظبي الإسلامي-الإمارات) بمبلغ 66.925 مليون دولار؛ لدعم خطة النمو والتوسع للمصرف، على أن يكون هذا التمويل لمدة 7 سنوات.

وأعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن موافقة مجلس الإدارة على عدم المشاركة في الدعوة الموجهة للشركة من شركة مجموعة سلتي للاستثمار بزيادة رأسمال الشركة من 9 ملايين جنيه إلى 12 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه.