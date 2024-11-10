شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى السابق رئيسا للجنة الاستثمار لشركة النيل سات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، عن اعتماد القوائم المالية (غير المدققة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، والتعديل في تشكيل لجنة المراجعة والاستثمار لتصبح على النحو الآتي: أيمن محمد الطيب محمد سليمان، رئيسًا للجنة المراجعة والاستثمار، وكل من أحمد عبد الفتاح غباشي، وطارق محمد الجداوي سعد، وأشرف محمد أحمد الإسكندراني، وتامر طلعت السعدني، أعضاء مجلس الإدارة.

وحققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، عن تحقيق إيرادات نشاط بلغت 76 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 25.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح 40.7 مليون دولار مقارنة مع 19.2 مليون دولار، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.