شكرا لقرائتكم خبر عن طرح قطع أراضٍ بنشاط سوق تجارية ومسطحات خضراء للانتفاع بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح قطعة أرض رقم (25 ب) بمساحة (٢٨٤٧٩م٢) بمركز الحي الثاني بنشاط سوق تجارية، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات، و4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء للانتفاع بالحي الأول شرق بالمجاورات (2 – 4 – 6 - 8) بمساحة (من ٦٦٦٩م٢ : ۲۳۰۰٠٠م2)، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني، يوم الإثنين 2/12/2024.
ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
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