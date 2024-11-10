شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنمية "القطاع الثالث" بالساحل الشمالى يتفقد المشروعات الخاصة بالقرى السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز تنمية (القطاع الثالث) بالساحل الشمالي الغربي، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الخاصة بالقرى السياحية بنطاق الجهاز بمنطقة الجراولة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة موقف مختلف المشروعات.

وتم خلال الجولة متابعة أعمال التنفيذ الجارية، والتأكيد على تنفيذ المشروعات طبقاَ للمواصفات ورخص البناء الصادرة من جهاز الساحل الشمالي (القطاع الثالث)، وعدم وجود أي أعمال مخالفة.

وأكد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة ضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الزمني الخاص بالمشروع، وإنهاء أعمال المشروع بأعلى كفاءة وجودة وطبقاً للمواصفات القياسية، وكذا تنفيذ الجزء الفندقي بالمشروع بكامل وحداته.