شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تحسم الجدل.. لن يحذف سارق التيار من "التموين" لمن تقدم لتركيب عداد والان مع تفاصيل الخبر

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، على الحفاظ على حق الدولة والمواطنين حتى وإن كانوا من سارقي التيار الكهربائي، حيث حسم وزير الكهرباء الجدل حول موقف من سبق له وتقدم بطلب تركيب عداد كهرباء كودي بالمبانى العشوائية والمخالفة وأرسل كافة بياناته لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وأصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من القواعد الحاسمة بشأن تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي والتى تتضمن جميع الحالات التى تبين وجود طلب أو بلاغ فحص / تغيير / عطل بالعداد / زيادة قدرة) عن طريق المواطن أو شركة الكشف أو الخط الساخن 121 أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو برامج الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشر بمعرفة الشركة فانه لا يتم عمل محضر سرقة تيار للمواطن ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية (التموين – الزراعة).

كما تضمنت القواعد الجديدة الخاصة بتحرير محاضر سرقات التيار، أن يتقدم المواطن بطلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة وفي حالة عدم السداد الفوري يتم تركيب العداد الكودي وتقسيط تكلفة التوصيل طبقاً للضوابط.



