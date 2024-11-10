شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصرى اليابانى يقترح توأمة بين المدن الصناعية فى طوكيو ومصر والان مع تفاصيل الخبر

بحث رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني المهندس ابراهيم العربي مع محافظ طوكيو يوريكو كويكي فرص التعاون المشترك بين مصر واليابان جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها يوريكو كويكي محافظ طوكيو وتاكادا القائم بأعمال السفير الياباني في مصر بمشاركة هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو في مصر وممثلى مجتمع الأعمال الياباني في مصر وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني.

وأعرب المهندس إبراهيم العربي عن سعادته بزيارة محافظ طوكيو إلى مصر، مؤكدا أهمية تلك الزيارة، والتي تعد حلقة من حلقات التعاون المشترك بين البلدين، مضيفا أن علاقة مصر باليابان شهدت تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة ارتفع على اثرها حجم التبادل التجاري في العديد من المجالات بين البلدين.

وأشار إلى ثقل محافظة طوكيو اقتصاديا وسياسيا لأنها تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الياباني وتتمتع طوكيو بإدارة العديد من الصناديق المتخصصه لدعم التكنولوجيا والإبتكار وريادة الأعمال.

وحث رئيس مجلس الأعمال على ضرورة عقد اتفاقيات توأمة بين المدن الصناعية في طوكيو والمناطق الصناعية المصرية.

وعرض مجلس الأعمال المصري على الجانب الياباني إمكانية التعاون في الإعداد لمؤتمر الإستثمار الياباني في مصر خلال العام المقبل أسوة بمؤتمر الإستثمار الأوروبي والذي عقد شهر يونية الماضي بالقاهرة، كما اقترح المجلس بحث اتفاق توأمة بين مدينة أوتا الصناعية في طوكيو والمناطق الصناعية المؤهلة في مصر وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الصناعات اليابانية الى مصر لإعادة التصدير أسوة بالعديد من الشركات اليابانية التي تصنع منتجاتها وتعيد تصديرها للخارج في قطاعات مكونات السيارات والمستلزمات المنزلية ومنتجات العنايه بالصحه العامه، وبحث إنشاء حاضنات الأعمال المصرية اليابانية المشتركة.

وتكثيف المشاركة اليابانية في الإفتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير، حيث تعتبر اليابان داعماً رئيسياً لهذا الصرح الحضارى من مصر للعالم أجمع.



