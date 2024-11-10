شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 15مايو يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق والأحياء السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق وتطوير الأحياء السكنية بمجاورات المرحلة الثالثة بالمدينة (28 / 28 البديلة / 29 / 31 / 34 )، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى مختلف المدن الجديدة .

وأشار المهندس علي سعد، إلى أنه تم استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية ببعض مجاورات المرحلة الثالثة ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق والمرافق وتنسيق الموقع بالمدينة، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ لضمان سلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

رافق رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، خلال الجولة المهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز، والمهندس أحمد إمام، معاون رئيس الجهاز، بحضور المهندس أحمد عثمان، مدير إدارة الطرق، والمهندس حميد فهمى، مهندس التنفيذ بإدارة الطرق.