شكرا لقرائتكم خبر عن أبوقير للأسمدة: خطة أستراتيجية لإستغلال الطاقة المتجددة لترشيد إستهلاك الغاز والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع البترول، عن الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 5.08 مليار جنيه مقابل 5.14 مليار جنيه في الربع المماثل من العام المالي السابق وبإنخفاض بنسبة 1%.

وسجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 1.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024 مقابل صافي ربح بلغ 1.99 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الإنخفاض في صافي الربح بعد الضريبة إلي الأسباب التالية:-



- أنخفاض أحجام المبيعات و متوسطات الأسعار العالمية لتصدير اليوريا بالعملة الأجنبية نتيجة الطبيعة الموسمية للطلب خلال الفترة إضافة إلي زيادة مخزون الإنتاج التام من الأسمدة، إلا أن إدارة الشركة عززت جهودها لأقتناص فرص تصديرية بأفضل الأسعار العالمية حيث تم التعاقد على معظم هذه الكميات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 بأسعار تنافسية تتجاوز متوسط أسعار الفترة، هذا بالإضافة إلي أنخفاض كميات الأنتاج وتخفيض أحمال المصانع في ظل تذبذب ضخ الغاز الطبيعي خلال الفترة.

- زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

والجدير بالذكر أن شركة أبوقير للأسمدة إحدى شركات قطاع البترول تعتبر من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية وتسهم في تحقيق النمو لصناعة الأسمدة المصرية وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد القومي إضافة إلي دورها الوطني وإلتزامها بتوريد الكميات المقررة من قبل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، حيث تم ضخ نحو 17.5 مليون شيكارة من الأسمدة بمختلف أنواعها لوزارة الزراعة خلال العام المالي المنصرم وبفرصة بديلة قدرت بنحو 6.8 مليار جنيه.

كما تعتبر الشركة رائدة في مجال التحول الأخضر وخفض الإنبعاثات، حيث بلغت كميات الخفض الفعلي للإنبعاثات الكربونية ما يزيد عن 1.4 مليون طن سنوياً وتعتبر الشركة سباقة في إصدار شهادات الكربون منذ عام 2006.

وتواصل أبوقير للأسمدة خطتها الأستراتيجية لمواكبة التوجه العالمي نحو إستغلال الطاقة المتجددة لترشيد الإستهلاك من الغاز الطبيعي، من خلال مساهمتها بنسبة 45% في شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية وأستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج الأمونيا الخضراء بدلا من الغاز الطبيعي، وبالتوازي يتم السير بنفس المنهجية في المصانع القائمة من خلال دراسة مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، بالإضافة إلي بدء تنفيذ مشروع تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدره 2.5 ميجاوات لتقليل أستهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.