شكرا لقرائتكم خبر عن وضع جهد الكهرباء على محطة المحولات المغذية لتوسعات المنطقة الصناعية بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وضع الجهد على محطة محولات الكهرباء المغذية لتوسعات المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات، وذلك بجهد 220 / 66 / 22 ك .ف، والمنفذة بواسطة شركة سيمنز الألمانية، وبلغت قيمتها الاستثمارية 385 مليون جنيه.

وأشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لقطاع الصناعة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس أسامة محمد سيد علي، والمهندس محمد زهران، نائبا رئيس الجهاز، وفريق عمل متكامل من القيادات التنفيذية بالجهاز، عددٍ من مشروعات الطاقة الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أهمية مشروع محطة المحولات المغذية للمنطقة الصناعية الثامنة بالمدينة، والتي تتمثل في كون هذه المحطة هى المغذية لمنطقة التوسعات الصناعية بمساحة 1500 فدان، وشبكة كهرباء المناطق الشاغرة بالامتداد الجنوبى والغربى.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار وفاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامها نحو توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لقطاعات الصناعة بالمدينة، لتضاف محطة المحولات الصناعية الثامنة إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها مدينة السادات في مجال البنية التحتية، منوهاً إلى أن هذا المشروع الضخم، سيوفر دفعة قوية لقطاع الصناعة بالمدينة، ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.