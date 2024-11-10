“باب الانطلاقة” .. الخطوة الأولى لدخول عالم الأعمال من “بيبان 24”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدم “باب الانطلاقة” ضمن فعاليات ملتقى “بيبان 24” مجموعة واسعة من ورش العمل المتخصصة لدعم رواد الأعمال، التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث أتاحت المنطقة للمشاركين فرصة التعرف على منهجيات الابتكار والإستراتيجيات التي يتبعها رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للاختبار، مع التركيز على رفع جاهزية المشاريع للوصول إلى السوق.

وضمت منطقة “باب الانطلاقة” 370 جلسة عمل، كما وفرت 16,650 فرصة تدريبية في مجالات دراسة الجدوى، والتخطيط الإستراتيجي، والإدارة المالية، وتأسيس العمل التجاري.

واحتضنت المنطقة 20 حاضنة أعمال تقدم استشارات شاملة في مجالات ريادة الأعمال، والحلول التمويلية، وتخطيط الأعمال، كما تقدم خدماتها للأفراد، ولأصحاب المؤسسات والشركات.

وهدفت الحاضنات إلى تحويل الأفراد من أصحاب أفكار إلى رواد أعمال من خلال الدعم الشخصي، حيث يتم تدريبهم عبر أربع دورات مجانية في مسار “التميز الشخصي”، الذي يساعدهم على الدخول لعالم ريادة الأعمال، والعمل على تنويع مصادر دخلهم.

وخصص باب الانطلاقة منطقة للاستشارات المتخصصة في الجودة، ونماذج الأعمال، وطرق التسعير، والحلول التمويلية، بالإضافة إلى تقديم حلول للمشاكل التي قد يواجهها أصحاب المشاريع.

يُذكر أن ملتقى “بيبان 24” تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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