20 شركة ناشئة كورية تشارك في ملتقى بيبان 24

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك 20 شركة كورية في ملتقى بيبان 24، الذي يُقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، بهدف إتاحة فرص لرواد الأعمال السعوديين لتمثيلها محليًا، وتمكين دخولها إلى السوق السعودي من خلال إنشاء متاجر إلكترونية متخصصة تعرض منتجاتها المتنوعة.

وتتنوع المنتجات التي تقدمها الشركات الكورية في ثلاث فئات رئيسية تشمل مستحضرات التجميل، وأجهزة وأدوات العناية، وإكسسوارات التجميل، مع التركيز على الابتكارات الكورية الحديثة في مجال الجمال والعناية، حيث تمثل هذه المنتجات فرصة كبيرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لعقد شراكات نوعية مع الشركات الكورية، ما يعزز فرص النمو والتوسع في السوق المحلي.

وتأتي هذه المشاركة لتحقيق أهداف ملتقى بيبان 24 في فتح مجالات استثمارية جديدة لرواد الأعمال ودعم تأسيس الشركات الناشئة، فضلًا عن تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما يسعى الملتقى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الابتكار، وتوفير بيئة مثالية لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة.

وفي إطار ملتقى بيبان 24، وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية تعاون مع وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، بهدف تطوير المشاريع الابتكارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال.

ويعد ملتقى بيبان 24 من الفعاليات الدولية المتخصصة في ريادة الأعمال، حيث يجمع أكثر من 250 متحدثًا و150 جهة داعمة، ويقدم أكثر من 420 ورشة عمل، ما يوفر لرواد الأعمال فرصة فريدة للقاء الخبراء المحليين والدوليين، وتعزيز ثقافة الابتكار، والانطلاق إلى عالم الأعمال.

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