باب الامتياز التجاري يختتم فعالياته في بيبان 24

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم باب الامتياز التجاري، أحد أبواب ملتقى بيبان 24، فعالياته بنحو 1000 فرصة امتياز تجاري قدمتها أكثر من 70 علامة تجارية في 8 قطاعات مختلفة، وبمشاركة 12 مكتبًا استشاريًا وقانونيًا تنوعت ما بين محلي ودولي، ليمثل هذا الباب خلال أيام الملتقى فرصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين؛ لاكتشاف سبل التوسع والنمو، حيث بدأ فيه الزائر رحلته من خلال ورش عمل توعوية حول الامتياز التجاري، والتعرف على الجهات الداعمة لهذا المجال.

وأتاح باب الامتياز التجاري أكثر من 1000 فرصه استشارة مع مستشارين متخصصين، مما يسهم في تقييم وتحديد الصفقة الأنسب من حيث الشروط والفرص المتاحة، مما عزز من جدوى الخطط التوسعية؛ من خلال غرف الاجتماعات التي استخدمت كنقطة انطلاق للنقاشات الجادة مع مالكي العلامات التجارية، لفتح أبواب جديدة نحو شراكات مثمرة.

وقد سعت “منشآت” عبر هذا الباب إلى دفع عجلة الامتياز التجاري نحو مستويات جديدة من الانتشار، من خلال تقديم الفرص الاستثمارية وربط أصحاب الامتيازات المحتملين بالعلامات التجارية المانحة، حيث اهتم باب الامتياز التجاري بتوسيع نطاق انتشار العلامات المحلية والدولية في الأسواق، ومكّن مالكي العلامات من تحقيق المزيد من الانتشار، مما دعم رواد الأعمال في تقليل مخاطر استحداث علامات جديدة، والدخول في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأسهم باب الامتياز التجاري في توفير فرص لا محدودة لرواد الأعمال والمستثمرين المهتمين بالحصول على فرص استثمارية في الامتياز التجاري، ومكّن مالكي العلامات التجارية المانحة للامتياز من عرض مشاريعهم؛ ليكون بذلك همزة وصل بين المستثمرين والمانحين.

وتشكل صناعة الامتياز التجاري سوقا عالمية ضخمة تمكن الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وتفتح آفاقا لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

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