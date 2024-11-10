شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الأحد.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 10 نوفمبر 2024 07:00 ص

استقرت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الأحد، ويسجل سعر الكيلو 72 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفى مناطق يصل 75 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلى أخرى.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 72 إلى 75 جنيها ويصل السعر النهائى للمستهلكين بين 85 جنيها إلى 90 جنيهاً وفق كل محافظة.

وسجل سعر الفراخ الساسو 95 و94 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض عمد 37 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيهاً وهو ما يساهم فى استقرار الأسواق.

واستقرت أسعار البيض الأبيض فى الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 165 جنيهًا والبلدى 150 جنيهًا و170 جنيهًا للبيض الأحمر.