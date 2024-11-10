شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة تعلن عن وظيفة قيادية "رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجها التنظيم والإدارة عن اتاحة وظيفية قيادية بوزارة الصناعة بداية من 2024/10/31 إلى 2024/12/01.

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أن يتم التقدم بمبنى وزارة الصناعة – الدور الرابع – غرفة رقم 4136- العاصمة الإدارية – القاهرة – مصر وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

وصف الوظيفة:

* تقع هذه الوظيفة على قمة الوظائف برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وتختص هذه الوظيفة بتحديد أهداف المصلحة ووضع السياسات العامة لها والتخطيط العام لبرامج العمل فيها وتوجيه وتنسيق ومتابعة وتقييم التطبيق داخل التقسيمات التنظيمية التابعة لها والتطوير العام لها .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

* يتقرح سياسة التدريب المهنى لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية في المجالات الصناعية.

* يوجه بتصميم وتطوير البرامج التدريبية الفنية.

* يشرف على تقديم الإستشارات للشركات الصناعية في المجالات الهندسية والصناعية المختلفة.

* يوجه بتطوير وتصميم برامج تدريب المدربين وقياس مستوى المهارة للمدربين العاملين بمراكز المصلحة.



المهارات الفنية:

* القدرة على التعامل من الحاسب الآلي.

* المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية .

* المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل .

* القدرة على إتخاذ القرار .

* القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات .

* القدرة على التواصل وقيادة فرق العمل

سنوات الخبرة:

* قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كليــة مقدارهــا تسعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

التدريب إجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمد من الموارد البشرية موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنوات الأخيرة والدورات التدريبية ( نوعها – مدتها – مكانها ) والعلاوات التشجيعية والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومحل الإقامة الحالي واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة أو شهادة خبرة تتضمن البيانات عالية بالنسبة لغيرهم.

* بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص ومقترح التطوير وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الالى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك (من أصل و7 صور و8 صورة شخصية)