شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: تعرف على مبيعات السيارات خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات عن وجود تراجع طفيف في حجم المبيعات لشهر سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبلغ إجمالي حجم السوق 9.5 ألف وحدة، بانخفاض نسبته 3.4% عن شهر سبتمبر 2023، الذي سجل مبيعات وصلت إلى 9.8 ألف وحدة.

ووفقاً للبيانات، شهدت مبيعات السيارات الملاكي انخفاضاً بنسبة 3.7%، حيث تراجعت المبيعات من 7.8 ألف سيارة في سبتمبر 2023 إلى 7.5 ألف وحدة في سبتمبر 2024، محافظةً على حصة سوقية تقدر بنحو 80% من إجمالي السوق .