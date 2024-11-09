الاقتصاد

الجنيه الذهب في مصر يتراجع ويسجل 30080 جنيها بدون مصنعية

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

السبت، 09 نوفمبر 2024 05:00 م

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً ، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30080 جنيها، وذلك على خلفية تراجع ملحوظ في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي أدنى سعر له هذا الأسبوع.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

تراجع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم  بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3760 جنيهات للجرام، مما تسبب في تراجع الجنيه الذهب.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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