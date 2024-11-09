شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي البولندي يشترى 22 طن ذهب خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالسبت، 09 نوفمبر 2024 04:00 م
أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قد سجلت مشتريات صافية من الذهب خلال شهر سبتمبر بمقدار 40 طن، حيث سجلت مشتريات إجمالية بقيمة 48 طن ومبيعات بمقدار 8 طن.
وقد استمرت مشتريات البنوك المركزية متمركزة في الأسواق الناشئة ليقود البنك المركزي البولندي مشتريات البنوك بمقدار 22 طن يليه البنك المركزي لأوزبكستان بمقدار 16 طن، بينما كان البنك المركزي في كازاخستان أكبر بائع بمقدار 4 طن.
من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني الخميس الماضي، أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 72.8 مليون أونصة في نهاية أكتوبر، دون تغيير للشهر السادس على التوالي.
وزادت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 199.06 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي من 191.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
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