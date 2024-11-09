شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل73.87 دولار لخام برنت و70.35 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 73.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.35 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث انخفضت الأسعار بنحو 2 % ولكنها سجلت ارتفاع على أساس أسبوعى بنحو 1%.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء غربًا فوق خليج المكسيك بعيدًا عن الحقول الأمريكية وأن يضعف من الجمعة وحتى مطلع الأسبوع، وكان قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلًا يوميًّا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسعار عملية تصحيح بعد أن اكتسبت الدعم على خلفية توقعات بأن إدارة ترامب المقبلة قد تشدد العقوبات على بعض الدول المنتجة للنفط عالميًّا بما فيها فنزويلا، وهو ما قد يحد من العرض، على الرغم من أن الدولار القوي وانخفاض واردات الخام في الصين يحدان من المكاسب ،ويجعل الدولار القوي النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى الضغط على الأسعار.

كما تعرضت الأسعار لضغوط أثرت في هبوطها نتيجة البيانات التي أظهرت أن واردات الخام في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، انخفضت 9 % في أكتوبر، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يظهر انخفاضًا على أساس سنوي، فضلًا عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.



