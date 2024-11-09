أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى المرأة الاقتصادي 2024م نوفمبر الجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في 19 نوفمبر الحالي، منتدى المرأة الاقتصادي 2024م في نسخته الثامنة، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان (تمكين القيادة الفاعلة)، ويستمر يومين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن المؤتمر سيناقش القيادة الفاعلة للمرأة السعودية في ظل رؤية 2030م التي خصصت أحد أهدافها لأجل ضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما أدى إلى تسارع خطوات المرأة السعودية نحو التمكين، نظيرًا لما حققته الرؤية من إنجازات على كافة المستويات، وما كانت تستهدفه للمرأة السعودية من استثمار مواهبها وطاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، مما انعكس على المجتمع والاقتصاد معًا، منوهًا بأن المرأة ومن خلال الرؤية أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وعلى كافة المستويات.

كما سيطرح المؤتمر أمام المرأة السعودية العديد من الفرص والممكنات لزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية وإلى مستوى عال من القيادة الفاعلة، ومشاركة أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني، ودعمها في مجتمع الأعمال النسائي في المنطقة وكافة أرجاء المملكة، لافتًا النظر إلى أن الغرفة دائمًا ما تقدم الدعم والمشورة عبر قنواتها المتنوعة للارتقاء بمستوها من ناحية العمل وإدارة الأعمال.

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