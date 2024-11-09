شكرا لقرائتكم خبر عن حسن علام القابضة الراعى الذهبى للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشركة تمتلك محفظة من المشروعات المتكاملة والصديقة للبيئة على المستويين المحلى والدولى

أعلنت شركة حسن علام القابضة، إحدى أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجالات الهندسة والبناء، والاستثمار، والتطوير،عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك كراعيا ذهبيا للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

ويشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

تشارك شركة حسن علام القابضة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي – الحدث الأكبر دولياً – كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتمتع الشركة بخبرة تتجاوز 90 عامًا في مجالات الهندسة والمقاولات والبنية التحتية، وتعمل في 10 دول حول العالم، ويعمل بالشركة أكثر من 50,000 موظف.

على صعيد الهندسة والمقاولات، تم تصنيف المجموعة كواحدة من أفضل 250 شركة مقاولات عالمية، بالإضافة إلى كونها ضمن أفضل 225 شركة للتصميم دولياً وفقًا لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

في مجال الاستثمار والتنمية، تُعتبر شركة حسن علام للمرافق ذراع الاستثمار والتطوير للمجموعة، حيث تعمل عبر أربعة قطاعات رئيسية تركز على البنية التحتية المستدامة لمعالجة فجوات الخدمة والتوافر في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية والنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

تلتزم شركة حسن علام القابضة بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، وتبني تقنيات مبتكرة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز كفاءة الموارد. تسعى الشركة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتساهم في تحسين جودة الحياة.

وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.

ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.