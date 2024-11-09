شكرا لقرائتكم خبر عن "بالم هيلز" راعيًا رسميًا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ياسين منصور يشارك ممثلًا عن القطاع العقاري المصري في اجتماع وزراء إفريقيا

الشركة تطبق مفاهيم الابتكار والاستدامة في جميع مشروعاتها.. وتسهم في توفير مجتمعات سكنية مستدامة



أعلنت شركة بالم هيلز- إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة- عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتها الراعي الذهبي للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي في المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

ويشارك ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، ممثلًا عن القطاع العقاري المصري، وذلك لتسليط الضوء على حجم التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية، ودور القطاع الخاص في المساهمة في هذه التنمية، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية العمرانية، عبر إنشاء مشروعات سكنية تلبي الطلب المحلي المتزايد سنويًا، وكذلك مشروعات تجارية وخدمية وتعليمية وترفيهية لتشجيع الإقامة بالمدن الجديدة.

حرصت شركة بالم هيلز، على رعاية المنتدى الحضري العالمي، من منطلق إيمان الشركة بأهمية دعم استضافة مصر الأحداث والفعاليات العالمية لتعزيز مكانة مصر دوليًا،و في إطار الاهتمام الشركة بالتواجد في الأحداث الدولية المرتبطة بالتحضر والاستدامة، وإبراز محفظة مشروعات "بالم هيلز" التي تعتمد على دمج مفاهيم الابتكار والاستدامة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة صحية للسكان، وتمتد محفظة مشروعات الشركة على مساحة 33 مليون متر مربع، بإجمالي 38 مشروعًا في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي.

وتماشياً مع خطة الحكومة المصرية للتوسعات العمرانية ومشروعات البنية التحتية، طورت شركة بالم هيلز مشروعات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، منها "مدينة باديا" ومشروع "بالم هيلز القاهرة الجديدة"، وقد كانت هذه المشاريع نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي انطلقت في المؤتمر الاقتصادي عام 2015، مما يعكس رؤية الشركة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التنمية العمرانية. تهدف هذه المشاريع إلى إقامة مجتمعات سكنية متكاملة تستفيد من جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والثورة الإنشائية في المدن الجديدة وشبكة الطرق القومية التي تهدف إلى تغيير خريطة القاهرة الكبرى بامتداداتها الجديدة في غرب القاهرة وشرقها.

تقع مدينة باديا في موقع استراتيجي يربط بين غرب القاهرة وشرقها، حيث تُعد نواة لمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، و تُعتبر "باديا" أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة، وتمتد على مساحة 3 آلاف فدان، صُممت المدينة ونُفذت بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحازت على جائزة Iconic Award من قبل المجلس الألماني لتصميم المشروعات السكنية المستدامة التي تحافظ على مفاهيم الوعي البيئي،كما تنفذ مشروع "بالم هيلز القاهرة الجديدة"، الذي يقام على مساحة 500 فدان، والتي استعانت شركة بالم هيلز بكبرى مكاتب التصميم SWA و Champion Taylor لوضع مخطط المشروع، الذي يتميز بارتفاع الوحدات السكنية إلى أعلى منسوب أرض يصل إلى 330 مترًا فوق سطح البحر.

من ناحية أخرى، يشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.

ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.