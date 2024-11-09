شكرا لقرائتكم خبر عن %1.9 تراجعا للذهب العالمى خلال أسبوع عقب إعلان فوز ترامب والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من خمسة أشهر، وذلك تحت ضغط من قوة الدولار ومع استيعاب الأسواق لتداعيات فوز دونالد ترامب فترة رئاسة ثانية وتأثيره المحتمل على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2643 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2732 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 2684 دولار للأونصة، وفق تحليل بيليون.

إغلاق الأسبوع جاء سلبي إلى حد ما بالنسبة للذهب وهو ما قد يدفعه إلى المزيد من التراجع خلال الأسبوع القادم، ولكن سيعتمد هذا على البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة القادمة والتي ستؤثر على تحركات الدولار وأسعار الذهب.

التأثير اللحظي لفوز دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة جاء سلبي على أسعار الذهب، وذلك بسبب القفزة التي حققها الدولار الأمريكي وتسجيله أعلى مستوى منذ 4 أشهر ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، وبالطبع كان لهذا تأثير سلبي على الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار منذ كونه سلعة يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

السياسات المحتملة لإدارة الرئيس ترامب ستشكل ضغوط تضخمية كبيرة وقد تجبر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، وهو ما يمثل أخبارًا سلبية إلى حد ما للذهب، لكن عجز الميزانية الأمريكية المتزايد وانخفاض الانضباط المالي سيكونان إيجابيين للمعدن النفيس.