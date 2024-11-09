شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 3760 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر تسجيل تراجعات ملحوظة، بمستهل تعاملات اليوم السبت، استجابة لهبوط سعر الذهب العالمي بنهاية تعاملات الأسبوع، وفي السياق التالي تطورات سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.

الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر متأثرة بارتفاع الدولار بينما يقيم المستثمرون تأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2684.03 دولار للأونصة، وتراجع 1.8% منذ بداية الأسبوع. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % لتصل عند التسوية إلى 2694.80 دولار.