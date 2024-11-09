36 شركة ناشئة تحصد استثمارات ملائكية في “بيبان 24”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد ملتقى “بيبان 24” حصول 36 شركة ناشئة على استثمارات ملائكية مباشرة، بعدما قدمت هذه الشركات عروضها في “حلبة المستثمرين” أمام مجموعة من أبرز المستثمرين المحليين والدوليين.

وانطلقت الجولة في اليوم الأول للملتقى، مع تحقيق 6 شركات ناشئة صفقاتها الاستثمارية تلتها 10 شركات إضافية في اليوم الثاني، فيما اختتمت الجولة بنجاح 20 شركة في اليوم الثالث، محققةً استثمارات من كبار المستثمرين، ما يعكس قوة وجاذبية بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وتُعد “حلبة المستثمرين” واحدة من المبادرات المبتكرة التي أطلقها ملتقى “بيبان 24″، حيث تجمع رواد الأعمال كبار المستثمرين المحليين والدوليين، لتكون منصة مثالية للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة.

وتهدف الحلبة إلى تمكين رواد الأعمال من عرض مشاريعهم أمام المستثمرين الملائكيين، وتساعد في تسريع عملية اتخاذ قرارات الاستثمار، مما يعكس رؤية هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في دعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الملائكي.

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