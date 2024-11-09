شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أحداث تنتظر مساهمو البورصة هذا الأسبوع أبرزها دعوى "الأهرام للطباعة" والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 7 أحداث جوهرية خلال الأسبوع الجاري، على رأسها انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومطاحن مصر العليا، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لاستصلاح الأراضي، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ونظر قضية شركة الأهرام للطباعة والتغليف، وتوزيع أرباح شركة راميدا.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، للنظر في الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة أنشطة جديدة، وانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مطاحن مصر العليا، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير الحوكمة، ومشروع توزيع الأرباح المقترحة، وتشكيل مجلس الإدارة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة، وتحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الإدارة والمزايا الأخرى، وإقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة، وتنظر الجمعية غير العادية تعديل المادتين (53،7) من النظام الأساسي.

وفي نفس اليوم، تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، للموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 448 مليون جنيه، موزعة على عدد 224 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم بواقع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 448 مليون جنيه، على أن تمول الزيادة من أرباح العام الحالي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2024، وتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للشركة والخاص برأس المال.

كما تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي، للنظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير الحوكمة، ومنح العاملين العلاوة السنوية الدورية للعاملين بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وتشكيل مجلس الإدارة وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تخارج الشركة من مساهمتها الاستثمارية بشركة قروين لاستصلاح الأراضي ببيع حصتها والتي تقدر بنحو 354.3 ألف سهم، وكذلك النظر في الموافقة على تحويل عدد من قطع الأراضي إلى أصول بغرض البيع.

فيما تعقد الجمعية العامة العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، للنظر في انتخاب مجلس الإدارة، وتعيين مراقب حسابات ثان.

ويوم الأحد، تنظر محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدعوى الرقمية 78 لسنة 16 ق، المقامة من شركة الأهرام للطباعة والتغليف، ضد مجلس الإدارة السابق بالكامل للشركة والمتمثل في ورثة أحمد كمال محمد العليمي، وشاهيناز محمد سالم، وياسر حسن درويش، ونجوان مجمد سامي، بعد تأجيل القضية إداريًا في جلسة 13 أكتوبر الماضي لورود تقرير مصلحة الخبراء.

ويختتم الأسبوع، بصرف القسط الثاني من الكوبون النقدي لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا رقم 5 بقيمة 0.0469631608 جنيه.