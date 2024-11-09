شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم السبت فى الأسواق.. استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار اللحوم البلدي في مصر، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، استقرارًا عند مستويات تبدأ من 280 جنيهًا، وهو أقل سعر في الأسواق لدى منافذ أمان.

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين ما بين 350 - 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في السلاسل التجارية "هايبر ماركت الكبيرة" ويصل 480 جنيها إلى 490 جنيها.

وتتراوح أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة بين 300 إلى 330 جنيها في منافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.