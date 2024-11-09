شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم السبت.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء، بمستهل تعاملات الأسبوع، وسجل سعر الكيلو 69 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، وفي مناطق يصل 70 جنيها، وسط فروق طفيف من مزرعة إلى أخرى.



وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة 69 إلى 70 جنيها، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 82 جنيها إلى 85 جنيهًا، وفق كل محافظة.

وسجل سعر الفراخ الساسو 95 و 94 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم، كما استقر سعر الكتكوت الأبيض عند 37 جنيهًا، والكتكوت الساسو 19 جنيهًا، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق.



واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 165 جنيهًا، والبلدي 150 جنيهًا، و 170 جنيهًا للبيض الأحمر.



