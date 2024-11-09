شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى أول أسبوع بشهر نوفمبر.. 6 شركات ترتفع بنسبة تفوق 20% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 6 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال أول أسبوع في شهر نوفمبر الجارى، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بنسبة 20.69% ليصل إلى مستوى 23.860 جنيه.

2- أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 21.35% ليصل إلى مستوى 0.847 جنيه.

3- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 22.82% ليصل إلى مستوى 1.125 جنيه.

4- العربية للمحابس بنسبة 23.66% ليصل إلى مستوى 2.770 جنيه.

5- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 33.86% ليصل إلى مستوى 0.506 جنيه.

6- مطاحن مصر العليا بنسبة 34.52% ليصل إلى مستوى 248.240 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 31267.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 8245.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11504.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 38821.57 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 8671.28 نقطة.