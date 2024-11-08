شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء تراجع "السياحة" بنسبة 0.8% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 5.2%، وقفز قطاعا البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.4%، 4.1%، على التوالى، وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات بنسبة 3.9%، 3.5%، 3.2%، 3.1%، 3%، على الترتيب.

وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.4%، وزادت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%، 1.3%، 1.2%، على التوالى، ونما قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، 0.5%، على الترتيب، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 31267.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 8245.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11504.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 38821.57 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 8671.28 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 54.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.263 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.470 تريليون جنيه إلى 1.503 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 388.8 مليار جنيه إلى 402.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.