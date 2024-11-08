شكرا لقرائتكم خبر عن 75.37 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أدى انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك إلى تراجع أسعار النفط قليلًا اليوم، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.3 % إلى 75.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا أو 0.5 % إلى 72.01 دولار، وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% أمس ،وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 % وخام غرب تكساس الوسيط 4.1% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء غربًا فوق خليج المكسيك بعيدًا عن الحقول الأمريكية وأن يضعف من الجمعة وحتى مطلع الأسبوع، وكان قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلًا يوميًّا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسعار عملية تصحيح اليوم بعد أن اكتسبت الدعم أمس على خلفية توقعات بأن إدارة ترامب المقبلة قد تشدد العقوبات على بعض الدول المنتجة للنفط عالميًّا بما فيها فنزويلا، وهو ما قد يحد من العرض، على الرغم من أن الدولار القوي وانخفاض واردات الخام في الصين يحدان من المكاسب ،ويجعل الدولار القوي النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى الضغط على الأسعار.

كما تعرضت الأسعار لضغوط أثرت في هبوطها نتيجة البيانات التي أظهرت أن واردات الخام في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، انخفضت 9 % في أكتوبر، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يظهر انخفاضًا على أساس سنوي، فضلًا عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.