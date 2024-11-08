شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تأسيس شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام باستثمارات 530 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الجمعية التأسيسية لشركة إنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمساهمين.

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن تأسيس هذه الشركة الجديدة يأتى في ضوء التوجهات العالمية للحد من أزمة تغير المناخ وارتباطها بضرورة توفير موارد جديدة وصديقة للبيئة ومتجددة للطاقة علي المدى المتوسط والطويل، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر بما يعزز فرص الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة، مما يساهم بشكل مباشر في توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة كما يحقق عائد اقتصادي محليًا، وفي ظل التزام الدولة المصرية بالقوانين الدولية التي تٌلزم شركات الطيران العالمية بضرورة استخدام نسب متدرجه من خلط وقود الطائرات التقليدي بالوقود المستدام داخل المجال الجوي للاتحاد الأوروبى، حيث تبدأ من 2% في عام 2025 لتصل إلى 70% في عام 2050.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشراكة فى هذه الشركة تمثل 85% من شركات قطاع البترول و15% من القطاع الخاص.

من جانبه قال المهندس إبراهيم مكي، إن الطاقة التصميمية للمشروع تقدر بـ120 ألف طن سنويًا، وذلك باستخدام كميات من المخلفات المتوفرة محليًا كمادة خام أساسية وباستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، كما يهدف المشروع لخفض كميات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 400 الف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تقديرية حوالى 530 مليون دولار بمحافظة الإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع البترول القائمة بالمنطقة، وتخطط الشركة بدء الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة.