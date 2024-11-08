شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صابر: محافظة القاهرة أثبتت أنها صديقة للبيئة وتتوافر بها معايير الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالجهود المبذولة في تنظيم الدورة النسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى الاستعدادات الضخمة التى بدأتها محافظة القاهرة قبل البدء فى فعاليات المنتدى.

أضاف "صابر"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى الحضري العالمي، أن المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية لاستقبال ضيوفها المشاركين بالمنتدى، مشيرا إلى أن القاهرة نظمت أيضا أسبوع القاهرة الحضري، والذي شمل العديد من ورش العمل في مختلف المجالات بالإضافة إلى العديد من الزيارات لبعض معالم القاهرة، والتى رسخت عمق تاريخها، مثل زيارة حديقة الاندلس، والتي تم تطويرها وكذلك شارع المعز والقلعة.

وقال محافظ القاهرة، إن المنتدى شهد العديد من المناقشات من خلال الجلسات المختلفة تم الاستفادة منها ونقل الخبرات وتم عرض ماتم تنفيذه من تطوير العشوائيات، منوها أنه تم عمل متاحف مفتوحة لعرض تراث القاهرة التاريخي.

وأكد أن المحافظة من خلال أعمال المنتدى تسعى لترسيخ مبادئ الاستدامة حتى تظل مدينة صديقة للبيئة فهى عاصمة هامة على مستوى العالم وذات تاريخ أصيل.

وشدد المحافظ أنه يعمل بشكل دائم على حل مشاكل المواطنين من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والتنسيق مع قطاع المرافق.