شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات السيارات الأعلى مبيعا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات السيارات في مصر، عن وجود تراجع في مبيعات السيارات الملاكي بشكل طفيف بنسبة 4% خلال سبتمبر 2024، وقد بلغ إجمالي حجم السوق 7,599 وحدة مقابل 7,887 مركبة خلال نفس الشهر من العام السابق 2023.

وأوضح تقرير" أميك2024 " أن الماركة الصينية " شيري" تصدرت المركز الأول بسوق السيارات المصرية في سبتمبر 2024 بحصة سوقية بلغت 25%، محققةً نموًا كبيرًا مقارنةً بنحو 17% في نفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعاتها من 1,303 إلى 1,937 سيارة .

أما الماركة الكورية " هيونداي"، قد احتلت المركز الثاني، حيث زادت حصتها من 14% إلى 20%، محققةً مبيعات وصلت إلى 1,516 وحدة في سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 1,084 سيارة في العام الماضي 2023 .

شهدت الماركة اليابانية " نيسان" تراجعًا لتحتل المركز الثالث ، حيث إنخفضت حصتها السوقية إلى 12% بعد أن كانت 21% في 2023، مع تراجع مبيعاتها من 1,624 إلى 944 وحدة .

وفي المرتبة الرابعة ماركة " إم جي " الصينية بعد أن استحوذت على 9% من إجمالي المبيعات ، حيث بلغت مبيعاتها 699 سيارة خلال سبتمبر مقابل 765 سيارة بحصة سوقية 10% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023 .

وحصدت ماركة " تويوتا" اليابانية المركز الخامس ، حيث شهدت نموًا في حصتها السوقية من 4% إلى 7%، مع زيادة مبيعاتها من 349 إلى 532 وحدة .

كما جاءت في المركز السادس مارة " بي واي دي " ، إذ ارتفعت حصتها من 3% إلى 7% مع مبيعات بلغت 527 وحدة في 2024، مقابل 254 وحدة في 2023 .

في المركز السابع، كان من نصيب ماركة " بايك" الصينية بحصة سوقية جديدة بلغت 4% في سبتمبر 2024 بعدما باعت 333 مركبة.

وجاءت الماركة الفرنسية " رينو" في المرتبة الثامنة بحصة بلغت 4%، مقابل 1% في 2023، مع زيادة مبيعاتها من 108 إلى 307 سيارات تقريبا .

واحتلت ماركة " ميتسوبيشي " اليابانية المركز التاسع ، من خلال نموًا ملحوظًا في حصتها السوقية من 1% إلى 3%، حيث ارتفعت مبيعاتها من 91 إلى 254 وحدة.

بينما تراجعت " جيلي" الصينية إلى المركز العاشر بعد انخفاض حصتها من 3% إلى 2% ، حيث باعت 121 مركبة خلال سبتمبر 2024، مقابل 200 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وجاء في المركز الحادي عشر ماركة " سوزوكي" بعد هبوط مبيعاتها لتصل إلى 88 سيارة فقط مستحوذة على 1% من السوق خلال سبتمبر 2024 مقابل بيع 912 سيارة وحصة سوقية 12% خلال سبتمبر 2023.

وحصدت ماركة " شانجان" الصينية قائمة المبيعات بعد أن بلغت حصتها السوقية 1% بمبيعات 56 سيارة خلال سبتمبر 2024 مقابل 30 سيارة فقط خلال نفس الشهر العام الماضي 2023 .