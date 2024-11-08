شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات السيارات الأعلى مبيعا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالجمعة، 08 نوفمبر 2024 03:00 م
كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات السيارات في مصر، عن وجود تراجع في مبيعات السيارات الملاكي بشكل طفيف بنسبة 4% خلال سبتمبر 2024، وقد بلغ إجمالي حجم السوق 7,599 وحدة مقابل 7,887 مركبة خلال نفس الشهر من العام السابق 2023.
وأوضح تقرير" أميك2024 " أن الماركة الصينية " شيري" تصدرت المركز الأول بسوق السيارات المصرية في سبتمبر 2024 بحصة سوقية بلغت 25%، محققةً نموًا كبيرًا مقارنةً بنحو 17% في نفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعاتها من 1,303 إلى 1,937 سيارة .
أما الماركة الكورية " هيونداي"، قد احتلت المركز الثاني، حيث زادت حصتها من 14% إلى 20%، محققةً مبيعات وصلت إلى 1,516 وحدة في سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 1,084 سيارة في العام الماضي 2023 .
شهدت الماركة اليابانية " نيسان" تراجعًا لتحتل المركز الثالث ، حيث إنخفضت حصتها السوقية إلى 12% بعد أن كانت 21% في 2023، مع تراجع مبيعاتها من 1,624 إلى 944 وحدة .
وفي المرتبة الرابعة ماركة " إم جي " الصينية بعد أن استحوذت على 9% من إجمالي المبيعات ، حيث بلغت مبيعاتها 699 سيارة خلال سبتمبر مقابل 765 سيارة بحصة سوقية 10% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023 .
وحصدت ماركة " تويوتا" اليابانية المركز الخامس ، حيث شهدت نموًا في حصتها السوقية من 4% إلى 7%، مع زيادة مبيعاتها من 349 إلى 532 وحدة .
كما جاءت في المركز السادس مارة " بي واي دي " ، إذ ارتفعت حصتها من 3% إلى 7% مع مبيعات بلغت 527 وحدة في 2024، مقابل 254 وحدة في 2023 .
في المركز السابع، كان من نصيب ماركة " بايك" الصينية بحصة سوقية جديدة بلغت 4% في سبتمبر 2024 بعدما باعت 333 مركبة.
وجاءت الماركة الفرنسية " رينو" في المرتبة الثامنة بحصة بلغت 4%، مقابل 1% في 2023، مع زيادة مبيعاتها من 108 إلى 307 سيارات تقريبا .
واحتلت ماركة " ميتسوبيشي " اليابانية المركز التاسع ، من خلال نموًا ملحوظًا في حصتها السوقية من 1% إلى 3%، حيث ارتفعت مبيعاتها من 91 إلى 254 وحدة.
بينما تراجعت " جيلي" الصينية إلى المركز العاشر بعد انخفاض حصتها من 3% إلى 2% ، حيث باعت 121 مركبة خلال سبتمبر 2024، مقابل 200 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وجاء في المركز الحادي عشر ماركة " سوزوكي" بعد هبوط مبيعاتها لتصل إلى 88 سيارة فقط مستحوذة على 1% من السوق خلال سبتمبر 2024 مقابل بيع 912 سيارة وحصة سوقية 12% خلال سبتمبر 2023.
وحصدت ماركة " شانجان" الصينية قائمة المبيعات بعد أن بلغت حصتها السوقية 1% بمبيعات 56 سيارة خلال سبتمبر 2024 مقابل 30 سيارة فقط خلال نفس الشهر العام الماضي 2023 .
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