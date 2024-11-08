شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نسبة المشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسبة الحضور والمشاركة في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحالية غير مسبوق مقارنة بالنسخ السابقة، معتبرًا أن ذلك مؤشر على نجاح مصر فى استضافة وتنظيم مثل هذا الحدث العالمى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى الحضري العالمي، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) آنا كلوديا روسباخ، ووزيرة التنمية المحلية دكتور منال عوض، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر.

ووجه "الشربينى"، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث العالمى، وتقديره لكل الجهود التى بذلت خلال المشاركة فى كافة الجلسات التى أقيمت بالمنتدى.

قال شريف الشربيني، إنه تم تنظيم العديد من الجولات والفعاليات فى عدد من المدن الجديدة والذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتم استعراض تجارب مصر وخبراتها فى تشييد المدن العمرانية الذكية، بالإضافة إلى الجولات التى تمت بالمشاريع المختلفة داخل محافظة القاهرة مثل حديقة الفسطاط والتى كانت من ضمن العوامل إلى أخرجت مصر فى صورة مشرفة فيما يتعلق بتنظيمها لهذا الحدث العالمى.

أشار وزير الاسكان، إلى أن المنتدى تختتم اليوم فعالياته، وسط تأكيدات بأن "العمل يجب أن يبدأ من الداخل"، ومن هذا المنطلق أؤكد على تضافر كافة الجهات المعنية داخل مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف العمل العام نحو إقامة مدن جديدة ذكية.