شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم فى مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" والان مع تفاصيل الخبر

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام اليوم عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد مادة" للصفوف الإبتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي)، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للراغبين في الاستعلام الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg .

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".



