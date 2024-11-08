شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تبحث مع المحافظة تجديد تراخيص مجازر الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

عقدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا، بحضور الدكتور محمد عامر المشرف العام على تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة والدكتورة هدى محمود مدير إدارة التفتيش المركزي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة لمناقشة الموضوعات المشتركة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة غرفة القاهرة التنموية لكافة القطاعات التي أعلنها أيمن العشري رئيس الغرفة خلال الاجتماع المجمع مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية الأخير، والذي طالب من خلاله كافة الشعب بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجه الأنشطة ووضع مقترحات الحلول المناسبة ورفعها في مذكرة رسميه له لمخاطبة الجهات المعنية.



وقال " السيد"، إن الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع المحافظة والطب البيطري ومناقشة مشاكل منتسبي الشعبة وتبادل الآراء حول مقترحات الحلول المناسبة لها بما يحقق المصلحة العامة وانضباط السوق خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمجازر الدواجن لضبط هذه المنظومة على صعيد الإنتاج والسعر والجودة وهذا يتطلب مزيدا من تسهيل الإجراءات ومزيدًا أيضا من التعاون والتنسيق مع المحافظة والطلب البيطري، مشيدا بالحضور من ممثلي المحافظة والطب البيطري واستجابتهم للمشاركة في الاجتماع وايضا منتسبي الشعبة من أجل وضع اليات لسبل التعاون خلال الفترة القادمة.



واستعرض أعضاء مجلس إدارة ومنتسبي الشعبة، آرائهم حول المشاكل التي تواجههم على صعيدي التراخيص والطب البيطري من أجل ضبط هذه المنظومة في الفترة المقبلة في ظل أن قطاع الدواجن يمثل أهمية خاصة على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.



من جانبهم أبدى ممثلي المحافظة والطب البيطري، استعدادهم لزيادة التعاون بما يحقق المصلحة العامة وتقديم خدمات مجتمعية ترضي المواطنين وتحافظ على المستثمرين في هذا القطاع وأن هناك تسهيلات كبيرة لأصحاب قطاع الدواجن طبقا للقانون المنظم لهذا النشاط من خلال تسهيل تجديد التراخيص أو الطب البيطري.