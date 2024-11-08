شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 13 جنيهاً وعيار 21 يسجل 3787 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بالتعاملات الصباحية بحوالي 13 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3787 جنيه الآن مقابل 3800 جنيه، وذلك عقب تراجع سعر أوقية الذهب لمستويات 2688 دولاراً.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4328 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3787 جنيه.

عيار 18 يسجل 3246 جنيها.

الجنيه الذهب 30296 جنيها.



تتجه أسعار الذهب إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد الانخفاض الذي يسجله اليوم الجمعة، في ظل تقييم الأسواق لتأثير رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة وتداعيات ذلك على مستقبل أسعار الفائدة، بعد أن قام البنك الفيدرالي يوم أمس بخفض أسعار الفائدة، وفق جولد بيليون.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 2680 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2704 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2688 دولار للأونصة.



استطاع سعر الذهب أن يرتفع خلال جلسة الأمس عقب قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، وهو القرار الذي كان متوقع بشكل كبير في الأسواق المالية، ولم يتأثر الذهب بقرار البنك ولكن تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كان لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الذهب.

فقد أشار باول أن قرارات البنك الفيدرالي القادمة لن تتأثر بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن البنك لن يتكهن بالسياسات الاقتصادية التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب، وأن البنك يتعامل فقط مع التغيرات في البيانات الاقتصادية ومحاولة تحقيق أهدافه.

كما أشار رئيس البنك الفيدرالي أن بقاء التضخم قوي لن يدفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ولكن في حال تراجع قطاع العمالة بشكل حاد فسيتدخل البنك الفيدرالي في هذا الوقت بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

كانت سوق الذهب تنتظر محفزًا لتحديد وجهة الذهب القادمة، وهناك حالياً نوع من عدم اليقين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية ولهذا السبب نشهد هذا التراجع في الذهب خلال جلسة اليوم