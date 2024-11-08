شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تكرم صالح الشيخ فى حفل تكريم أبرز خريجيها والان مع تفاصيل الخبر

كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى الحفل الذى نظمته اليوم بمناسبة تخرج دفعة ٢٠٢٤ واليوبيل الفضى لدفعة ١٩٩٩ واليوبيل الذهبى لدفعة ١٩٧٤ السادة الوزراء الحاليين والسابقين من خريجى وأساتذة الكلية، نظير جهودهم المبذولة لخدمة الوطن ورفع اسم الكلية عاليا.



وسلم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بالكلية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، درع الكلية.. وضمت قائمة المكرمين الأستاذ الدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الاستاذ الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط الأسبق، الاستاذ الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، الأستاذة الدكتورة نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى الاسبق، الأستاذة الدكتورة سميحة فوزى وزيرة الصناعة السابقة، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الاسبق، و الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق.. وعدد كبير من خريجى الكلية الذين شغلوا مناصب وزارية.



وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن سعادته وإعتزازه بالتكريم من كليته العريقة التى ساهمت بتخريج العديد من أبرز رجالات الدولة المصرية، موجهاً شكره لأساتذته الأجلاء الذين حضر عدد كبير منهم الحفل، وداعيا بالرحمة لمن رحلوا وأن يجزيهم الله عن علمهم ودأبهم على تعليم طلابهم خير الجزاء مهنئا الخريجين وداعيا لهم بالتوفيق والسداد.