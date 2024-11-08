شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء منذ بداية الأسبوع الحالي، ويسجل سعر الكيلو 69 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفي مناطق يصل 70 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلي أخرى.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 69 إلي 70 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 82 جنيها الي 85 جنيهاً وفق كل محافظة.

وسجل سعر الفراخ الساسو 95 و 94 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض عمد 37 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيهاً وهو ما يساهم في استقرار الأسواق.

واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 165 جنيهًا والبلدي 150 جنيهًا و 170 جنيهًا للبيض الأحمر.



