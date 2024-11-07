شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل ارتفاعها.. تعرف على أسعار النفط فى الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 7-11-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت ارتفاعها اليوم الخميس، متأثرة بمخاوف من القرارات الاقتصادية المتوقع أن يصدرها ترامب خاصة بشأن فرض عقوبات على النفط الإيرانى مما قد يؤدى لخفض العرض بما يصل إلى مليون برميل يومياً، ويأتى هذا الارتفاع على الرغم مما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.99 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.65 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59 دولار للبرميل.