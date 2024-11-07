شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية الجديدة تفوز بذهبيتين وفضيتين من Livcom Awards للمجتمعات الذكية والمستدامة لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • العاصمة الإدارية الجديدة تحصد جوائز في مسابقات أفضل مدينة متكاملة، المشروع الأفضل، التكنولوجيا والحلول، أفضل مشروع في التخطيط المستدام وأساليب الإدارة • العاصمة الإدارية تحصد الجوائز بعد منافسة محتدمة مع 33 مدينة حول العالم تقدموا بـ 169 مشروع مختلف

فازت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بـ 4 جوائز عالمية (ذهبيتين وفضيتين) من مؤسسة Livcom Awards للمجتمعات الذكية والمستدامة القابلة للمعيشة لعام 2024، وذلك من بين مجموعة منتقاة من كبرى شركات التطوير العقاري على مستوى العالم حيث تنافست 33 مدينة حول العالم تقدموا بـ 169 مشروع مختلف للفوز بتلك الجوائز.

وحصلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، بالجائزة الذهبية كأفضل مدينة متكاملة من خلال المشاركة بمشروع بعنوان العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة ذكية، خضراء، مستدامة، والجائزة الذهبية عن التميز في تصنيف أفضل تخطيط مستدام وأساليب الإدارة، والجائزة فضية، عن أفضل مشروع بمشاركة مشروع بعنوان الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع ذكي، اخضر، مستدام، والجائزة الفضية، عن أفضل مشروع يطبق الحلول التكنولوجية الحديثة. بمشاركة مشروع بعنوان التكنولوجيات الذكية والمستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن سعادته بفوز الشركة بهذه الجوائز، قائلاً "إن فوز العاصمة الإدارية الجديدة جاء نتيجة دعم القيادة السياسية، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدينة خضراء مستدامة وذكية".

وأهدى المهندس خالد عباس، هذه الجوائز للقيادة السياسية ولجميع العاملين في المشروع للدور الكبير الذي يقومون به والذي يعكس التزامهم الكامل بتحقيق أهداف المشروع، مشيراً الي ان الاختيار وقع على الشركة للترشح لهذه الجوائز الرفيعة من بين مجموعة منتقاة من كبرى شركات التطوير العقاري على مستوى العالم حيث تنافست 33 مدينة حول العالم تقدموا بـ 169 مشروع مختلف للفوز بتلك الجوائز.

وأوضح "عباس" أن المؤسسة تمنح جوائزها بناءاً على عدة عوامل منها جودة وتنظيم المناطق المفتوحة والمناظر الجمالية، إدارة الفنون والثقافة والتراث المحلي، حماية البيئة وتطبيق أنظمة اقتصادية خضراء، استخدام سياسات إدارية وخطيطة مستدامة، وغيرها من المعايير التي نحرص على تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على ترسيخ التنمية المستدامة والتطور العمراني المتميز في العاصمة الإدارية وكافة مشروعاتها بالتنسيق مع كافة المطورين لأننا ندرك أهمية إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية حيث هو الاساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.