شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: توقيع بروتوكولى تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مجال الاستشارات الفنية بمدينة العلمين الجديدة، وفى مجال التدريب والدراسات والاستشارات، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.

وأوضح وزير الإسكان، أن البروتوكول الأول يتعلق بالتعاون في مجال الاستشارات الفنية بمدينة العلمين الجديدة، لعمل مقترح متكامل وتصور شامل لكيفية إدارة الموارد البحرية للشاطئ والبحيرة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة والحفاظ على البيئة، مع تعظيم العائد الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وحوكمة منظومة اليخوت والرياضات البحرية والخدمات اللوجستية للشاطئ والبحيرة الصناعية خلف الأبراج.

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول الثاني يختص بالتعاون في مجال التدريب للمساهمة في رفع كفاءة المتدربين، وإتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية للتدريب العملى خلال فترة الإجازة الصيفية، وكذا التعاون فى مجال الدراسات العليا فى الإدارة للعاملين بوزارة الإسكان، وكذا التعاون فى مجال الاستشارات والبحوث المشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ومن جانبه، ثمن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمساهمة فى مواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى بدأتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظراً للدور الكبير والمحورى لوزارة الإسكان.