شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: صناعة الدواء ركيزة أساسية لتوفير احتياجات السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،رئيس النقابة العامة للكيماويات أن صناعة الدواء ركيزة أساسية من الصناعات الاستراتيجية المصرية؛ لتوفير احتياجات السوق المحلى من جانب والتصدير من جانب آخر، وهى صناعة لا غنى عنها مطلقا وبالتالى من المهم استمرار عملية دعمها خلال الفترة المقبلة لتوفير كافة الاحتياجات والأدوية للسوق المحلى فى المقام الأول و القضاء على أى نواقص فى الدواء.

‏وأضاف عماد حمدى لـ"الخليج 365"، أن توجيهات الحكومة الأخيرة جاءت فى وقتها بشأن تكليف كافة شركات الدواء؛لتصنيع كافة المنتجات التى تنتجها بحيث توفرها للسوق المحلى، وهذا يضمن القضاء على النواقص بشكل كبير، لافتا ‏إلى ضرورة الانتهاء تماما من عمليات تطوير شركة الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والإعلان عن كافة تفاصيل عملية التطوير، وما شملته من انعكاس على معدلات الأداء والإنتاج مقارنة بما تم إنفاقه عليها خلال الفترات الماضية.

‏وأشار إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بصناعة الدواء وتوطين هذه الصناعة سواء من خلال مدينة الدواء أو من خلال اتاحة الشراكه ودخول القطاع الخاص إلى هذه الصناعة الهامة والاستراتيجية؛ لضمان توفر الدواء والتصدير واستعادة السوق الأفريقى مجددا،حيث كانت شركات الأدوية المصرية هى المسيطرة عليه وأيضا على السوق العربي.