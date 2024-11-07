شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة عملة "نيرة" النيجيرية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت قيمة عملة "نيرة" نيجيرية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار بنسبة 0.6% لتصل إلى 1681 لكل دولار، مع تقليص السيولة.



وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية اليوم /الخميس/ أن عائدات الدخل الثابت ذات الارتفاع القياسى وتدخل البنك المركزى قد فشلا فى وقف انزلاق عملة "نيرة" التى فقدت 72% من قيمتها منذ الإصلاحات التى جرت خلال شهر يونيو عام 2023 والتى سمحت للعملة بالتداول بحرية.



وكان البنك المركزى النيجيرى قد باع 1.4 تريليون نيرة (أى ما يعادل 835 مليون دولار أمريكي) من السندات الحكومية ذات أجل عام بنسبة 24.28% يوم /الإثنين/، فى محاولة لجذب تدفقات الدولار.



بينما فشل ذلك فى تعزيز السيولة حيث انخفض حجم التداول الفورى فى سوق العملة بنسبة 10% ليصل إلى 196.8 مليون دولار أمس عن اليوم السابق، ما يمثل مستوى أقل بكثير من متوسط شهر واحد البالغ 226.3 مليون دولار.



وفى ظل معدل تضخم عند 32.7% خلال شهر سبتمبر الماضي، تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية للغاية، ما يزيد من مخاوف المستثمرين وسط اقتصاد راكد.

ويعمل البنك المركزى النيجيرى فى /أبوجا/ على تجميع الدولارات فى الاحتياطيات لتعزيز احتياطيات البلاد، فى حين يدرس البنك اتخاذ تدابير فى السوق المالية لتعزيز تدفقات المستثمرين.



كان الاحتياطيات الأجنبية قد ارتفعت إلى 39.99 مليار دولار اعتبارًا فى 5 نوفمبرالجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ حوالى عامين.