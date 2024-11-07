شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: انخفاض مبيعات المركبات الإجمالية خلال 8 أشهر بنسبة 65.54 % والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مبيعات المركبات في مصر تشهد تراجعاً حاداً للشهر الثامن على التوالي خلال عام 2023، حيث رصد تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات "أميك" وجود تراجع حجم المبيعات الإجمالية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 65.54% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

وعلى الرغم من الحوافز التي قدمتها الدولة على مدار قرابة عام، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، لدعم توطين صناعة السيارات ومكوناتها، إلا أن مبيعات المركبات المجمعة محلياً مازالت تشهد معدل تراجع ضخم، حيث سجلت في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري حجم مبيعات 29,482 مركبة، مقابل 68,713 مركبة عن نفس الفترة من عام 2022.

وبالطبع كان معدل التراجع أكبر لـ المركبات المستوردة بالكامل، بسبب عقبات الاستيراد من وقف فتح الاعتمادات المستندية، وصعوبة توافر العملة الأجنبية؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض 72.8%، لتحقق حجم مبيعات 21,685 مركبة، بدلاً من 79,748 مركبة العام الماضي .