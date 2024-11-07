شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «دار المعدات» إلى 12.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع صافي الربح بنسبة (18.5%) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لرد جزء من مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ (4.1) مليون ريال في الربع الحالي بزيادة قدرها (2.2) مليون ريال عن ما تم رده خلال الربع السابق نتيجة تحسن التحصيلات من العملاء خلال الربع الحالي مما أدى كذلك إلى تخفيض في تكاليف التمويل خلال الربعين، وذلك بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات الأخرى المتنوعة.

وبحسب البيان ارتفع صافي الربح بنسبة (9.5%) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق تبعاً للارتفاع في الإيرادات بالرغم من رد جزء من مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الفترة الحالية أقل بــ (5.9) مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.

وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 30 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وتستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية حيث تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة دار المعدات الطبية والعلمية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 35.4% إلى 12.8 مليون ريال، مقابل 19.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع انخفاض صافي الربح نظراً لرد جزء من مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ (4.1) مليون ريال في الربع الحالي بانخفاض قدره (7.2) مليون ريال عن ما تم رده خلال الربع المماثل من العام السابق.وارتفع صافي الربح بنسبة (18.5%) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي لرد جزء من مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ (4.1) مليون ريال في الربع الحالي بزيادة قدرها (2.2) مليون ريال عن ما تم رده خلال الربع السابق نتيجة تحسن التحصيلات من العملاء خلال الربع الحالي مما أدى كذلك إلى تخفيض في تكاليف التمويل خلال الربعين، وذلك بالإضافة إلى زيادة في الإيرادات الأخرى المتنوعة.وبحسب البيان ارتفع صافي الربح بنسبة (9.5%) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق تبعاً للارتفاع في الإيرادات بالرغم من رد جزء من مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الفترة الحالية أقل بــ (5.9) مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.وأوصى مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع 30 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وتستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية حيث تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.