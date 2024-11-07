شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة فى أسبوع.. ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 2% ورأس المال يربح 54.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 31267.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 8245.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11504.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 38821.57 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 8671.28 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 54.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.263 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.470 تريليون جنيه إلى 1.503 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 388.8 مليار جنيه إلى 402.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.858 تريليون جنيه إلى 1.906 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 8%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 179.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.385 مليار ورقة منفذة على 553 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 362.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.365 مليار ورقة منفذة على 551 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 13.15% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 86.85%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 513 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 159.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 10.4 مليار جنيه، بحجم تداول 4.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 260.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.6 مليار جنيه بحجم تداول 4.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 420.4 ألف عملية.